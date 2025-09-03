NYP: Трамп хочет, чтобы Европа перестала покупать нефть из России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все еще обдумывает ограничительные меры в отношении России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала покупать российскую нефть, пишет New York Post (NYP), ссылаясь на неназванного чиновника из Белого дома.

По информации издания, американский лидер снова рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций.

Соединенные Штаты хотят, чтобы Европа присоединилась к ограничительным мерам Вашингтона и перестала покупать российскую нефть, поделился подробностями чиновник.

В статье речь идет о том, что в рамках этих рестрикций европейские страны не только перестанут покупать нефть из Российской Федерации, но и введут ограничения в отношении государств, продолжающих ее импорт.

По информации собеседника издания, Соединенные Штаты также хотят, чтобы Европа оказала активную поддержку Украине в сфере гарантий безопасности после завершения вооруженного противостояния.

Источник: МК.РУ