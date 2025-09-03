 NYP: Трамп хочет, чтобы Европа перестала покупать нефть из России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

NYP: Трамп хочет, чтобы Европа перестала покупать нефть из России

First News Media11:00 - Сегодня
NYP: Трамп хочет, чтобы Европа перестала покупать нефть из России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все еще обдумывает ограничительные меры в отношении России, в случае их введения Вашингтон хочет, чтобы Европа к ним присоединилась и перестала покупать российскую нефть, пишет New York Post (NYP), ссылаясь на неназванного чиновника из Белого дома.

По информации издания, американский лидер снова рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций.

Соединенные Штаты хотят, чтобы Европа присоединилась к ограничительным мерам Вашингтона и перестала покупать российскую нефть, поделился подробностями чиновник.

В статье речь идет о том, что в рамках этих рестрикций европейские страны не только перестанут покупать нефть из Российской Федерации, но и введут ограничения в отношении государств, продолжающих ее импорт.

По информации собеседника издания, Соединенные Штаты также хотят, чтобы Европа оказала активную поддержку Украине в сфере гарантий безопасности после завершения вооруженного противостояния.

Источник: МК.РУ

Поделиться:
447

Актуально

Общество

В Азербайджане 4 сентября ожидаются дожди и грозы

Общество

Скандал в детском саду Абшерона: детей кормили хлебом и водой - ВИДЕО

Политика

СМИ: Азербайджан отказался освободить лиц армянского происхождения, обвиняемых в ...

Общество

У Университета Хазар новый ректор

В мире

Ким Чен Ын пожал руку спикеру парламента Южной Кореи

После Ирана Григорян отправится во Францию

Самолет президента Литвы не смог сразу приземлиться в Вильнюсе из-за дрона

В Кремле ответили Трампу: никакого заговора против США

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Трамп: Я очень разочарован Путиным

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 1,4 тыс. - ОБНОВЛЕНО

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ

Мерц допустил призыв женщин на военную службу в Германии из-за России

Последние новости

Банк ABB представил для клиентов новое QR-платежное решение с интеграцией AniPay

Сегодня, 14:08

Стало известно, кто возглавил американский Vogue после Анны Винтур - ФОТО

Сегодня, 13:50

ЧМ-2026: матч Исландия - Азербайджан доверен нидерландским арбитрам

Сегодня, 13:35

Ким Чен Ын пожал руку спикеру парламента Южной Кореи

Сегодня, 13:27

После Ирана Григорян отправится во Францию

Сегодня, 13:20

Скандал в детском саду Абшерона: детей кормили хлебом и водой - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

В Азербайджане 4 сентября ожидаются дожди и грозы

Сегодня, 13:00

СМИ: Азербайджан отказался освободить лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях

Сегодня, 12:46

В Азербайджане стартует XVII Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли

Сегодня, 12:25

Самолет президента Литвы не смог сразу приземлиться в Вильнюсе из-за дрона

Сегодня, 12:15

В Кремле ответили Трампу: никакого заговора против США

Сегодня, 12:10

У Университета Хазар новый ректор

Сегодня, 12:02

Канцлер Германии призвал экономически истощить Россию

Сегодня, 11:58

В аэропорту под Красноярском самолет совершил аварийную посадку

Сегодня, 11:52

Ильхам Алиев поздравил капитанов-регентов Сан-Марино

Сегодня, 11:45

Новое назначение в Министерстве здравоохранения

Сегодня, 11:40

Задержаны подозреваемые в поджогах кладбищ в Газахе и Товузе

Сегодня, 11:35

В Исмаиллы 61-летний мужчина скончался от укуса пчелы в язык

Сегодня, 11:30

Волейболистка сборной Азербайджана вновь будет играть в России

Сегодня, 11:25

В Баку задержали пассажира с золотыми слитками

Сегодня, 11:20
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05