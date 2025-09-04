Гарвард выиграл суд против администрации Трампа

Фемида встала на сторону университета, обвинив Белый дом в политической мести, сообщают СМИ.

Федеральный суд США признал решение администрации Дональда Трампа по заморозке двух млрд долларов для Гарвардского университета незаконным. Судья Эллисон Бэрроуз обвинила Белый дом в политически мотивированном давлении на академическую среду под предлогом борьбы с антисемитизмом.

«Обвиняемые использовали антисемитизм как дымовую завесу для целенаправленной, идеологически мотивированной атаки на ведущие университеты страны», говорится в решении судьи.

Действия властей поставили под угрозу «десятилетия научных исследований и благополучие всех, кто мог бы от них выиграть», подчеркнула Бэрроуз.

Суд также указал, что заморозка средств не сопровождалась никаким расследованием. При этом под удар попали десятки научных проектов, в том числе разработка чипа для NASA, помощь суицидальным пациентам в системе Ветеранского управления, изучение БАС и программа по борьбе с биологическими угрозами.

«Очевидной связи между этими проектами и антисемитизмом нет»,отметила Бэрроуз.

Президент вуза Алан Гарбер заявил, что решение подтвердило правоту университета в защите академических свобод и научной миссии. В Белом доме уже заявили, что оспорят решение. Пресс-секретарь администрации Лиз Хьюстон назвала Бэрроуз «активистским судьёй» и обвинила Гарвард в том, что он годами допускал дискриминацию и не защитил своих студентов от травли.

Ранее Министерство внутренней безопасности США запретило Гарварду принимать иностранных студентов, обвинив университет в радикальной агитации на кампусе.