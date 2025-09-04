Министр: Российская делегация посетит Азербайджан в связи с Играми СНГ
Российская делегация вскоре отправится в Азербайджан, где пройдут Игры стран СНГ.
Об этом сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, передает ТАСС.
Министр спорта Азербайджана и меня лично пригласил, но по своему визиту я буду принимать решение отдельно, - сказал Дегтярев.
III Игры стран СНГ пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября. Церемонии открытия (28 сентября) и закрытия (8 октября) состоятся в Гяндже. В заявку сборной России вошли более 260 российских спортсменов.
