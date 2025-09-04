Есть ли граждане Азербайджана среди погибших и пострадавших при крушении фуникулера в Лиссабоне?

По последним данным, по меньшей мере 15 человек погибли, еще 18 человек пострадали в результате схода с рельсов популярного среди туристов фуникулера «Глория» в Лиссабоне.

BBC со ссылкой на Португальскую службу экстренной медицинской помощи сообщает, что пятерых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии - остальные тринадцать, включая ребенка, получили легкие травмы. Подчеркивается, что среди погибших есть иностранцы, но из каких стран, португальские власти пока не уточнили.

В ответ на запрос 1news.az в МИД АР о том, есть ли среди погибших и пострадавших при крушении фуникулера граждане Азербайджана, в пресс-службе ведомства заявили следующее: «Пока никакой информации по этому поводу не поступало. Мы выясняем».

