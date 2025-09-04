Узбекистан потребовал от РФ найти и наказать мужчину, назвавшего мигранта «рабом русских»

Министерство иностранных дел Узбекистана требует принять меры в отношении мужчины, который в Московской области назвал трудового мигранта рабом.

Об обращении к российскому внешнеполитическому ведомству сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов, передает «Коммерсантъ».

Видеозапись, на которой прохожий в Подмосковье в нецензурной форме обращается к таксисту из Узбекистана и называет его «рабом русских», появилась в конце августа в интернете, быстро распространилась и вызвала общественный резонанс. Об этом, в частности, рассказывало издание MSK1.RU.

Инцидент произошел возле ЖК «Солнечная система» в Химках. Конфликт, по словам очевидцев, начался из-за перегороженного въезда во двор. Наорав на таксиста, неизвестный мужчина сел в машину и уехал.

Ранее Бурханов уже заявлял, что в случае нарушения прав и свобод граждане Узбекистана должны «незамедлительно обратиться в компетентные правоохранительные органы принимающего государства», но прямо комментировать инцидент не стал.

На сей раз он рассказал, что МИД Узбекистана внимательно следит за ситуацией и уже направил официальную ноту в МИД России с требованием установить личность агрессивного мужчины и применить к нему соответствующие правовые меры.