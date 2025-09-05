Команда ЕС отправится в США для обсуждения санкций против России

Команда Евросоюза отправится в США для обсуждения новых санкций против России.

Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы работаем с США и другими партнерами для того, чтобы усилить давление с помощью дальнейших санкций - прямых и вторичных. <...> В Брюсселе начинается работа над санкционным пакетом. Наша европейская команда направляется в Вашингтон, чтобы работать с нашими американскими друзьями», - сказал он.

Кошта не уточнил, когда именно состоится встреча. По словам Зеленского, это произойдет в ближайшие дни.

Источник: ТАСС