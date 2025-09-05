Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в отборочном этапе ЧМ-2026.

Как сообщает Report, команда в матче группы D встретится со сборной Исландии.

Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по бакинскому времени.

Встречу будет судить рефери ФИФА из Нидерландов Сандер ван дер Эйк.

ЧМ-2026. Отборочный этап

I тур

5 сентября

Группа D

22:45. Исландия – Азербайджан

Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды).

Рейкьявик, стадион "Лаугардалсвеллюр".

Отметим, что другие соперники Азербайджана по группе - сборные Украины и Франции - также сыграют сегодня в 22:45 по бакинскому времени.