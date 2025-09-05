Перевозка грузов без надлежащей тентировки сыпучих грузов представляет серьёзную опасность - ВИДЕО

Рассыпание на дорогах песка, гравия, грунта, щебня и других материалов, перевозимых без тентировки (специального укрытия кузова), представляет серьёзную опасность для участников дорожного движения.

В таких случаях ограничивается обзор, ухудшается контакт колёс транспортного средства с дорожным покрытием, что приводит к потере управления, увеличению тормозного пути, ухудшению видимости за счёт образования пылевого эффекта и, как следствие, к тяжелым авариям.

Неправильное размещение жидких грузов в транспортных средствах приводит к их разбрасыванию по проезжей части во время движения, особенно при манёврах, что представляет реальную опасность для других участников дорожного движения.

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз напоминает водителям и грузоотправителям, что груз следует отправлять только после его размещения в соответствии с правилами и закрепления соответствующими покрытиями.

Не следует забывать, что соблюдение этих требований является главным условием обеспечения безопасности и предотвращения аварий.