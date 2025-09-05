В Италии прошла Неделя культуры Азербайджана - ФОТО

С 1 по 5 сентября в итальянском городе Кассине прошла Неделя культуры Азербайджана. Мероприятие было организовано мозговым центром Sən1Sən в относящемся к XVII веку здании «Палаццо Мандрилли».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, цель мероприятия - содействовать укреплению культурных связей между нашими странами и популяризации азербайджанского искусства на международной арене.

В рамках Недели культуры был организован ряд выставок:

- Персональная выставка народного художника Арифа Гусейнова «Легенды красного цвета»;

- Персональная фотовыставка фотографа IAAP-Titan Айдына Мехдиева «Цвета жизни»;

- Выставка современного искусства азербайджанских художников «Национальный дух»;

- Выставка работ азербайджанских фотографов «Азербайджан во временах года»;

- Выставка рисунков азербайджанских и итальянских детей - «Маленькое волшебство».

В целом за 5 дней было представлено около 200 картин и фотографий.

Подобные выставки способствуют развитию зарубежных связей азербайджанских художников и фотографов.

Каждая выставка, проведенная в рамках Недели культуры, широко освещалась в итальянской и азербайджанской прессе, а также в социальных сетях. Мероприятие посетили мэр Кассине, наши соотечественники, проживающие в этом и прилегающих городах (включая Геную, Милан, Турин), граждане Италии и иностранные туристы, интересующиеся искусством.