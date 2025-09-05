Песков заявил, что Путин пригласил Зеленского в Москву не для капитуляции

Президент России Владимир Путин пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на встречу в Москве не для того, чтобы тот капитулировал, а чтобы состоялся разговор, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Приглашали в Москву поговорить, а не капитулировать», — сказал представитель президента журналистам.

Песков подчеркнул, что «это было предложение Путина» и «Москва увидела», что Зеленский отверг его.

3 сентября во время своего визита в Китай Путин пригласил Зеленского на переговоры в российскую столицу.

По словам российского лидера, провести такую встречу его попросил президент США Дональд Трамп.

«Если Зеленский готов приехать в Москву, такая встреча состоится», — сказал Путин.

В ответ Зеленский заявил, что приглашение в Москву означает, что Россия на самом деле не желает такой встречи. В то же время, считает он, само обсуждение возможных переговоров — это «неплохо».

В свою очередь, Трамп заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к миру, но пообещал довести дело до конца. По его словам, российско-украинский конфликт оказался «немного сложнее, чем некоторые другие». «Я думаю, мы со всем разберемся», — сказал глава Белого дома.

Источник: РБК