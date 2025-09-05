Путин: Войска НАТО при появлении в Украине будут законными целями для армии РФ

Войска НАТО, появившись в Украине, станут законными целями для российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Что касается возможных контингентов воинских на Украине - это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», - сказал Путин.

На встрече «коалиции желающих» в Париже 4 сентября присутствовали европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский. На пресс-конференции президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 входящих в коалицию государств подтвердили готовность участвовать в отправке военного контингента в Украину после установления перемирия или мира в этой стране. Макрон отказался перечислить эти страны и назвать даже примерную численность международного контингента, который коалиция планирует размещать на территории Украины, чтобы «не раскрывать карты» для России. Он добавил, что «еще несколько стран продолжают обдумывать свою позицию», а всего встреча насчитывала 35 участников.

Источник: ТАСС