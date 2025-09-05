В Агджабеди 18-летний парень убил 16-летнюю сестру
В Агджабеди задержали 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве 16-летней сестры.
Как сообщает Report, 5 сентября около 19:00 в полицию поступила информация об убийстве в селе Пяриоглулар Агджабединского района 16-летней Фидан Мамедовой.
В результате мероприятий, проведенных правоохранителями, был задержан подозреваемый в совершении преступления 18-летний брат убитой Тахир Мамедов.
По предварительным данным, инцидент произошел на почве семейного конфликта.
В связи с фактом ведется расследование.
