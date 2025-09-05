Милан объявил день траура в связи со смертью Джорджо Армани

Мэр Милана Джузеппе Сала объявил день траура в городе в день похорон легендарного итальянского модельера Джорджо Армани, который скончался 4 сентября.

По данным местного издания Il Giornale, траур назначен на 8 сентября, понедельник.

Мэр Милана назвал Дж.Армани «одним из величайших представителей итальянской моды» и подчеркнул, что дизайнер был «талантливым человеком со множеством интересов, способным наполнить свои творения строгим и элегантным стилем своей личности».

«Милану будет не хватать его творческого видения, его активного участия и его поддержки жизни нашего города», - цитирует Il Giornale миланского мэра.

Джорджо Армани, основатель одноимённого модного бренда ушёл из жизни в возрасте 91 года в окружении близких - церемония прощания состоится 6 и 7 сентября в Милане, а похороны по желанию покойного пройдут в закрытом формате.