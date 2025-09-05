 Фонд «Red Hearts» отмечает Международный день благотворительности специальной акцией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Фонд «Red Hearts» отмечает Международный день благотворительности специальной акцией

First News Media12:00 - Сегодня
Фонд «Red Hearts» отмечает Международный день благотворительности специальной акцией

5 сентября во всем мире отмечается Международный день благотворительности.

Эта дата, учреждённая ООН, призвана напомнить о важности взаимопомощи и солидарности.

Именно в этот знаменательный день Фонд «Red Hearts» объявляет старт акции «Onu Oxut», направленной на поддержку образования студентов из социально уязвимых категорий. Основной целью благотворительной инициативы является расширение образовательных возможностей студентов из социально уязвимых групп и оказание им всесторонней поддержки.

Напомним, что с момента запуска акции «Onu Oxut» в 2021 году по сегодняшний день было собрано 115 490 манатов, благодаря которым 76 студентов получили образовательные стипендии.

Фонд «Red Hearts» призывает всех, кто хочет присоединиться к благотворительным инициативам, проявить солидарность в рамках акции «Onu Oxut» и оказать поддержку молодёжи.

Сделать пожертвование можно, отсканировав QR-код на изображении, а также через сайт Фонда (https://redhearts.az/aktiv-aksiyalar/tehsil-teqaud), терминалы Kapital Bank, мобильные приложения Birbank и m10.

Следует отметить, что фонд «Red Hearts» был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.

На правах рекламы

Поделиться:
256

Актуально

Политика

МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди и грозы

Общество

Демонтируются несогласованные металлические конструкции, наносящие ущерб ...

Политика

СМИ: Россия тоже активно участвовала в блокировке членства Азербайджана в ШОС

Общество

Проведен мониторинг массовой фишинговой атаки на пользователей Telegram в Азербайджане - ФОТО

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди и грозы

Демонтируются несогласованные металлические конструкции, наносящие ущерб фасаду памятника архитектуры в центре Баку - ВИДЕО

Задержанные в Баку журналисты Sputnik встретились с семьями

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

МИД России заявил об осуществлении выплат в связи с крушением самолета AZAL

С сегодняшнего дня студенческие стипендии повышены

В Азербайджане могут запретить вредные для здоровья стройматериалы

В Бакинский метрополитен доставлено 20 вагонов нового поколения - ФОТО

Последние новости

The Rasmus: «Хотим прочувствовать в Баку местный колорит» - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 14:45

Армянская военная полиция получит право конвоировать и наказывать уклонистов от мобилизации

Сегодня, 14:35

Проведен мониторинг массовой фишинговой атаки на пользователей Telegram в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 14:28

Перу предлагает отменить визовый режим с Азербайджаном

Сегодня, 14:20

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди и грозы

Сегодня, 14:15

Демонтируются несогласованные металлические конструкции, наносящие ущерб фасаду памятника архитектуры в центре Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:05

СМИ: Россия тоже активно участвовала в блокировке членства Азербайджана в ШОС

Сегодня, 14:00

В Кремле допустили новые переговоры Путина и Трампа в ближайшее время

Сегодня, 13:50

Армяне Карабаха снова выбирают войну

Сегодня, 13:25

«Ни одной молекулы»: ЕК хочет навсегда запретить Европе покупать российские энергоресурсы

Сегодня, 13:20

В Гёйгёле на капитальный ремонт автодороги выделено 2 млн манатов

Сегодня, 13:15

МИД Азербайджана: Россия вводит в заблуждение по поводу страховых выплат по сбитому самолету AZAL

Сегодня, 13:00

Задержанные в Баку журналисты Sputnik встретились с семьями

Сегодня, 12:52

Правила жизни Джорджо Армани: «Я принес жизнь в жертву работе, и если бы можно было начать сначала…»

Сегодня, 12:35

Генеральный секретарь Совета представителей Бахрейна посетил могилу великого лидера и Шехидляр хиябаны - ФОТО

Сегодня, 12:25

Свыше 6 тысяч граждан и 95 сотрудников 47 госучреждений стали мишенью хакеров в первом полугодии

Сегодня, 12:20

В Баку автомобиль сбил пешехода - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

Задержана женщина, пытавшаяся попасть в квартиру Гусейна Гасанова с ножом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:07

Фонд «Red Hearts» отмечает Международный день благотворительности специальной акцией

Сегодня, 12:00

В некоторых районах Азербайджана прошли дожди с грозами

Сегодня, 11:50
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05