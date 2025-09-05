 Задержанные в Баку журналисты Sputnik встретились с семьями | 1news.az | Новости
Общество

Задержанные в Баку журналисты Sputnik встретились с семьями

First News Media12:52 - Сегодня
Омбудсмен Азербайджана держит вопрос задержанных в Баку журналистов Sputnik Азербайджан и других россиян на полном контроле, их встреча с семьями состоялась на днях, говорится в ответе на запрос РИА Новости аппарата уполномоченного по правам человека Азербайджана.

"По поручению уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Сабины Алиевой данный вопрос держится в поле зрения представителей Национальной превентивной группы. Эта группа осуществляет прием членов их семей в аппарате, своевременно и в рамках законодательства рассматриваются и разрешаются поступившие обращения, при необходимости оказывается помощь. Очередная их встреча с родными состоялась на днях", - говорится в ответе на запрос.

30 июня МВД Азербайджана заявило о проведении правоохранительными органами операции в офисе информационного агентства «Sputnik Азербайджан». Позднее в министерстве сообщили о задержании нескольких человек в офисе агентства, в том числе главы «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. 1 июля Хатаинский районный суд города Баку арестовал Картавых и Белоусова на четыре месяца.

Им были предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество с причинением крупного ущерба», «Незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере», «Легализация имущества, добытого преступным путем» Уголовного кодекса Азербайджана.

1 июля МВД Азербайджана сообщил о задержании в Баку восьми граждан России, которые связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.

