Анкара призывает США и Венесуэлу к диалогу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Лидеры обсудили состояние двусторонних отношений между Турцией и Венесуэлой, а также затронули ряд региональных вопросов.

Во время разговора турецкий лидер подчеркнул, что Анкара внимательно следит за развитием событий в регионе, и отметил убежденность Турции в том, что любые проблемы должны решаться путем диалога. Эрдоган добавил, что этот принцип Турция последовательно продвигает на всех международных площадках.

Президент также заявил о важности сохранения открытых каналов общения между США и Венесуэлой. Он выразил надежду, что напряженность в отношениях между сторонами будет снижена в кратчайшие сроки.

Источник: TRT