 Sport.es: «Барселона» не продлит контракт с Левандовским | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Sport.es: «Барселона» не продлит контракт с Левандовским

First News Media19:38 - Сегодня
Sport.es: «Барселона» не продлит контракт с Левандовским

«Барселона» не планирует продлевать контракт с 37-летним форвардом Робертом Левандовским, заканчивающийся летом 2026 года. Футболист также нацелен покинуть команду.

Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, ввиду экономическим проблем сине-гранатовые рассматривают вариант с заменой польского нападающего за счёт внутренних ресурсов, а не новых покупок. Рассматривается вариант с тем, чтобы использовать 25-летнего Феррана Торреса на позиции форварда на постоянной основе.

Подчёркивается, что в нынешнем сезоне Торрес должен подтвердить свои качества как центрального нападающего стартового состава «Барселоны». Испанец пользуется доверием спортивного директора клуба Деку и главного тренера команды Ханс-Дитера Флика.

В минувшем сезоне Левандовски принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 42 голами и тремя результативными передачами. Торрес сыграл 45 матчей во всех соревнованиях, где забил 19 голов и сделал семь ассистов.

Источник: Чемпионат

Поделиться:
137

Актуально

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Общество

Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

Общество

В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех - ФОТО - ВИДЕО ...

Общество

Азербайджанская делегация принимает участие в Форуме СМИ и аналитических ...

Футбол

Sport.es: «Барселона» не продлит контракт с Левандовским

Генсек АФФА высказался за отставку Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана

Сантуш не намерен уходить в отставку по собственной инициативе

ЧМ- 2026: сборная Азербайджана крупно уступила Исландии - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

ЧМ-2026: матч Исландия - Азербайджан доверен нидерландским арбитрам

Сын Гурбана Гурбановa женится - ФOTO

«Карабах» представил свою заявку на матчи Лиги чемпионов

ЧМ- 2026: сборная Азербайджана крупно уступила Исландии - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Азербайджанские боксеры завоевали две медали в Казахстане

Сегодня, 20:00

Sport.es: «Барселона» не продлит контракт с Левандовским

Сегодня, 19:38

Антитурецкие высказывания уберут из сирийских учебников

Сегодня, 19:15

Великолепная презентация азербайджанского кино на Венецианском кинофестивале - ФОТО

Сегодня, 18:40

Хорватия и Словения заключили военный союз

Сегодня, 18:17

Пожар произошел в бывшем телевизионном центре «Би-би-си»

Сегодня, 17:52

Африка высоко оценивает дипломатическую деятельность Азербайджана в области климата и установлении мира - ФОТО

Сегодня, 17:30

В России разработана вакцина от рака

Сегодня, 17:00

В Милане прощаются с модельером Джорджо Армани

Сегодня, 16:15

Армия Израиля заявила о новом ударе по одной из высоток в Газе

Сегодня, 15:58

Лейла Алиева побывала в Шамахе - ВИДЕО

Сегодня, 15:49

Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

Сегодня, 15:29

На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских

Сегодня, 15:00

МИД Польши призвал граждан покинуть территорию Беларуси

Сегодня, 14:36

Брату посла Армении в США предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия

Сегодня, 14:00

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Сегодня, 13:45

Переименование Пентагона грозит обойтись США в миллиарды

Сегодня, 13:30

Первую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе

Сегодня, 13:15

В Турции отпустили задержанных из-за поцелуя в мечети россиян - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:00

В Баку число погибших при падении грузовика с моста возросло до трех - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:57
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05