Более 1500 кандидатов сдадут экзамен на право управления такси

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 9 декабря проведет очередной экзамен для водителей легковых автомобилей такси.

Как сообщает 1news.az, об этом распространил информацию ГЭЦ.

Так, для участия в экзамене зарегистрировались 1704 человека.

Отмечено, что экзамен будет проведен в две смены в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ (г. Баку, Бинагадинский район, С.С. Ахундова, 50. Рядом с ТЮРКПА), в Бардинском региональном отделении ГЭЦ (г. Барда, проспект Г.Алиева, 100) и в полной средней школе №12 имени Вагифа Алиева в городе Гянджа.

Экзамен длится 1 час. Участники имеют возможность ознакомиться с результатами сразу по завершении экзамена или по истечении выделенного на него времени. Результаты также размещаются на сайте ГЭЦ на следующий день.