Израиль начал возводить барьер с Иорданией

Спустя более двух лет после того, как экс-министр обороны Йоав Галант одобрил проект создания оборонного барьера на границе с Иорданией, Министерство обороны сообщило о начале строительных работ, передают израильские СМИ.

Согласно данным ведомства, общая стоимость проекта составляет 5,5 млрд шекелей. Планируется возведение примерно 500 км укреплений — от Голанских высот до Самарийских холмов к северу от Эйлата. На первом этапе стартовало строительство участка протяжённостью около 80 км в районе Иорданской долины. Его стоимость оценивается в 50 млн шекелей.