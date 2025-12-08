Лучшее интервью: Журналист 1news.az стала победительницей конкурса MEDİA

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDIA) объявило результаты очередного конкурса среди журналистов.

В числе победителей оказалась и Айшен Салехли (Исмаилова), журналистка информационного сайта 1news.az.

Её интервью с Членом Союза писателей Азербайджана, народным поэтом Азербайджана Нариманом Гасанзаде было признано лучшим в номинации «Лучшее интервью» на конкурсе, организованном MEDIA.

Конкурс проводился среди журналистов печатных, интернет-изданий и телевидения. Участники представляли свои статьи или сюжеты, опубликованные за три месяца до объявления конкурса, в одной из заявленных номинаций.

Работы оценивались тремя независимыми экспертами, привлечёнными MEDIA. В каждой номинации для статей были выбраны пять журналистов, а для сюжетов - два журналиста и два оператора.

Напомним, что MEDIA регулярно организует подобные конкурсы для представителей СМИ. Целями таких мероприятий являются повышение профессионализма и ответственности журналистов, реализация мер по их социальной защите, эффективное использование потенциала журналистов в решении приоритетных для государства и общества вопросов, а также стимулирование проведения журналистских расследований.

С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.

Фаига Мамедова