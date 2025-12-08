Грузия даром осуществит первый транзит нефтепродуктов из Азербайджана в Армению

Грузия не будет взимать пошлины за первый транзит азербайджанских нефтепродуктов в Армению, сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Ранее СМИ сообщали, что Грузия якобы запросила за возможный транзит нефти из Азербайджана в Армению плату в размере $92 за тонну.

"5 декабря текущего года правительство Грузии от партнеров получило запрос на осуществление разового транзита топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии. По решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе "Грузинской железной дороге" было дано поручение немедленно в разовом порядке осуществить железнодорожную перевозку груза полностью бесплатно", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Грузия была и остается стратегическим и надежным партнером Армении и Азербайджана, а также поддерживает мир и стабильность в регионе, добавили в ведомстве.

Азербайджан рассматривает возможность экспорта нефти и нефтепродуктов в Армению, заявил ранее на панельной дискуссии в рамках 23-го форума в Дохе помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Недавно заместитель премьер-министра Армении посетил Габалинский район Азербайджана. И снова это беспрецедентное событие. Заместитель премьер-министра Армении прибыл с официальным визитом в один из городов Азербайджана, где они встретились в комиссиях по делимитации границы.

Наряду с этим они также обсудили некоторые сферы взаимной торговли между двумя странами. Одной из областей, которые мы в настоящее время рассматриваем, является нефть, экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. Это также беспрецедентное развитие», - сказал Гаджиев.

Напомним, ранее партия российской пшеницы прибыла на армянскую пограничную железнодорожную станцию "Айрум" (армяно-грузинская граница) вечером 5 ноября, а казахстанская – 8 ноября. Это были первые за 35 лет прямые железнодорожные перевозки из России через Азербайджан или по ее территории в Грузию и далее в Армению (так как пшеница из Казахстана также проследовала через территорию РФ).