Попытка передачи запрещённого предмета заключённому обернулась уголовной статьёй

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативным аппаратом Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана, была предотвращена попытка проноса мобильного телефона в исправительное учреждение №11.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в министерстве.

Уточняется, что при досмотре матери, пришедшей на краткосрочное свидание к осужденному, в ее ручной сумке, а именно в скрытом отделении, был обнаружен один мобильный телефон марки "Samsung" с находящейся внутри картой для переговоров.

По данному факту ведется расследование.

Внимание граждан еще раз обращается на то, что передача или попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях или следственных изоляторах, влечет за собой уголовную ответственность.