Азербайджан меняет правила игры на Южном Кавказе

На Южном Кавказе заканчивается эпоха, в которой неопределенность и конфликт десятилетиями служили удобной площадкой для внешних сил, стремившихся удерживать регион в состоянии управляемой турбулентности.

Сегодня эта эпоха уходит в прошлое. Новый политический центр тяжести сформирован, и он находится в Баку. Азербайджан не просто завершил конфликт, он стал архитектором нового регионального порядка, основанного на международном праве, прозрачности и ответственности.

Новую модель лидерства Азербайджана продемонстрировал помощник Президента Азербайджана - завотделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках «Доха форума» в Катаре, где совместно с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном принял участие в панельной дискуссии на тему «Устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном: Вашингтонское соглашение и совместное будущее».

Азербайджан предлагает эффективную модель мира

Хикмет Гаджиев открыто заявил то, что давно стало фактом: война для Азербайджана завершена, на первый план выходит стратегическая цель - построение вечного, устойчивого и необратимого мира.

Азербайджан не позволит никому, ни внутренним, ни внешним игрокам, вернуть регион в состояние хаоса. Впервые за тридцать лет именно Баку формирует правила игры, а не реагирует на чужие инициативы. И это принципиальная трансформация, меняющая саму политическую ткань региона.

Гаджиев подчеркнул, что иногда могут возникать силы, стремящиеся нарушить мир. «Мы должны построить такую архитектуру региональной безопасности, которая выдержит все негативные тенденции, направленные против мира. Для этого, прежде всего, необходимо доверие между правительствами», - сказал он.

По его словам, элементы доверия между правительствами Армении и Азербайджана формируются: «Это важная основа. Но еще более важно доверие между народами. Мы должны подготовить наши народы к миру. Послание Азербайджана всегда заключалось в том, что мы хотим подписать мирное соглашение не только с правительством Армении, но и с армянским народом, чтобы оно принесло пользу и будущим поколениям. Мы работаем над мерами по укреплению доверия. Знаем, что это трудно. Раны в нашем обществе ещё свежи, ведь были 30-летний конфликт, эскалации последних пяти лет и реальная военная ситуация. Но самое главное - Азербайджан взял на себя региональное лидерство и ответственность».

Такой подход важен для региона, где десятилетиями культивировалась логика конфронтации.

Нарративы Баку и Еревана стали «во многом схожи»

Особое значение имеет парафирование мирного договора. Гаджиев отметил, что это обеспечило легитимность, законность и главенство международного права в регионе Южного Кавказа. «Основываясь на справедливом мире, мы создаем новые реалии и новый статус-кво на Южном Кавказе. Мир - это подъем в гору, поэтому нам предстоит очень много работать», - отметил он.

После долгих лет, когда Армения использовала размытые трактовки и манипуляции, Азербайджан добился юридически безупречной фиксации новой реальности. Это дипломатическая победа Баку, восстановившего справедливость и прервавшего многолетнюю практику искажений.

Эффект этих перемен оказался настолько силен, что Армения, впервые за многие годы, публично признает сближение позиций с Азербайджаном. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил в Дохе, что нарративы двух стран стали «во многом схожи». Это фактическое признание того, что прежняя линия Еревана потерпела крах, а новая реальность вынуждает Армению адаптироваться. Характерно и то, что Григорян назвал соглашение в Вашингтоне «большой красивой сделкой», хотя еще недавно подобные заявления были бы невозможны.

Григорян также откровенно сказал: без политической воли Баку и Еревана никакие внешние посредники не смогли бы продвинуть мирный процесс.

Иными словами, сегодня Баку формирует повестку, предлагает механизмы и реализует их. Армения же оказывается в положении догоняющего.

Примечательно, что Ереван теперь заговорил и об экономических проектах, словно стремясь не упустить открывающиеся возможности. Это прямой результат убежденности Баку - региональное развитие возможно только через сотрудничество и общие экономические интересы.

На практике это означает одно: Южный Кавказ вступил в фазу глубокой трансформации. Старый дискурс, на котором долго держалась армянская внешняя политика, полностью исчерпан.

На Южный Кавказ приходит новый порядок, где Азербайджан выступает гарантом стабильности, источником инициатив и лидером, определяющим параметры эффективного взаимодействия.

Баку задает новые стандарты региональной безопасности

Сегодня Баку берет на себя ответственность не только за собственную безопасность, но и за устойчивость всего региона. Мир, о котором говорит Азербайджан, это не декларация, а программа действий. Он требует труда, зрелости, стратегической последовательности. И именно Азербайджан демонстрирует готовность вести этот процесс, превращая его в необратимый.

Новый Южный Кавказ - это не мечта и не перспектива. Это реальность, созданная Азербайджаном, которая уже не позволит никому вернуть регион в прошлое.

Внешнеполитические последствия этого перелома уже очевидны и носят многоплановый характер. Для Европейского союза открываются новые возможности. С одной стороны, устойчивый мир на Южном Кавказе делает регион более предсказуемым и привлекательным для инвестиций - ЕС может получить доступ к новым энергетическим и транспортным коридорам, что укрепит его стратегическую диверсификацию поставок и уменьшит зависимость от проблемных маршрутов. С другой стороны, европейским столицам приходится оперативно пересмотреть подход к Армении: прежняя логика поддержки Еревана как актора, воспринимаемого Западом как «жертва», утратила свою односторонность.

Иран смотрит на происходящее с сочетанием осторожности и интереса. С одной стороны, открытие транспортных коридоров через Азербайджан и Турцию теоретически может ограничить транзитную роль Ирана в региональных маршрутах. С другой стороны, Тегеран заинтересован в экономических связях с развивающимся регионом и, вероятно, выберет прагматичный путь сотрудничества.

Для Турции новая реальность - однозначная геополитическая выгода. Анкара усиливает свои позиции как транспортный и энергетический хаб, получает дополнительные возможности для диверсификации маршрутов и укрепления экономических связей с Южным Кавказом. Сотрудничество с Баку получает новый импульс: от инфраструктурных проектов до совместных инвестиций и усиления политического влияния в регионе. Это усиление роли Турции, в свою очередь, повышает геополитическое значение Южного Кавказа и ставит перед соседями задачу учитывать турецкий фактор при формировании собственной политики.

В сумме эти изменения подчеркивают: азербайджанская модель мира меняет не только локальные взаимоотношения, но и внешнеполитическую карту интересов вокруг Южного Кавказа. Ее реализация заставляет отдельных международных игроков перенастроить стратегии, искать новые механизмы взаимодействия. Если международное сообщество сумеет конструктивно вовлечься в процесс, это усилит эффект интеграции и принесет экономическую отдачу всем сторонам.

