 Сантуш не намерен уходить в отставку по собственной инициативе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Сантуш не намерен уходить в отставку по собственной инициативе

First News Media09:26 - Сегодня
Сантуш не намерен уходить в отставку по собственной инициативе

У меня действующий контракт со сборной Азербайджана, с какой стати я должен уходить в отставку?

Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш по итогам встречи с Исландией.

"В первом тайме мы смогли защищаться хорошо. Хотели играть от обороны и рассчитывать на контратаки. В конце первого тайма мы пропустили гол с углового. В перерыве я попросил их сохранять спокойствие. К сожалению, после второго пропущенного гола команда полностью потерялась. У меня действующий контракт со сборной Азербайджана. Если АФФА захочет отправить меня в отставку, мы можем это обсудить. С какой стати я должен уходить в отставку?", - сказал Сантуш.

Отметим, что матч Исландия - Азербайджан завершился победой хозяев со счетом 5:0.

Источник: Report

Поделиться:
551

Актуально

Общество

В Баку состоялось очередное заседание суда по делу обвиняемых в военных ...

Экономика

Петер Сийярто: MOL готовится в 2026 году начать добычу газа с одного из крупнейших ...

Политика

Азербайджан и Армения обсудили организацию встречи госкомиссий по делимитации

Мнение

Семьи членов экипажа не имеют отношения к страховке, выплачиваемой российской ...

Футбол

Генсек АФФА высказался за отставку Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана

Сантуш не намерен уходить в отставку по собственной инициативе

ЧМ- 2026: сборная Азербайджана крупно уступила Исландии - ОБНОВЛЕНО

Месси еще не определился с решением по участию на ЧМ-2026

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Генсек АФФА высказался за отставку Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана

Лига Чемпионов УЕФА: Уточнен стадион, на котором «Карабах» проведет домашние матчи общего этапа

Сборная Азербайджана сегодня проведет первый матч в отборочном этапе ЧМ-2026

ЧМ-2026: матч Исландия - Азербайджан доверен нидерландским арбитрам

Последние новости

Туристы из России пойдут под суд в Турции за поцелуй во дворе мечети

Сегодня, 12:15

Азербайджанская делегация принимает участие в Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга в Китае - ФОТО

Сегодня, 12:00

В Баку грузовик упал с моста на автомобили: возросло число погибших, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:54

Спасатели не могут добраться до людей под завалами в Афганистане

Сегодня, 11:45

Мариан Колев: «Важно, чтобы в Гяндже сборная уверенно показала ту программу, которую готовила весь год»

Сегодня, 11:30

Зеленский предложил Путину встретиться с ним в Киеве

Сегодня, 11:15

Оверчук: транспортный маршрут в Армении поспособствует ее связанности с РФ

Сегодня, 11:00

Исполнительница бакинского шансона Айгюн Джахангир: «Мои слушатели - это мои балашки» - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

Самолёт Пашиняна пролетел над Азербайджаном

Сегодня, 10:30

Генсек АФФА высказался за отставку Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана

Сегодня, 10:15

Оверчук: Мы очень хорошо понимаем друг друга с Азербайджаном

Сегодня, 09:58

Прошло восемь лет со дня кончины всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде

Сегодня, 09:47

Оверчук: Армению при ассоциации с ЕС ждет другой тарифный режим

Сегодня, 09:36

Сантуш не намерен уходить в отставку по собственной инициативе

Сегодня, 09:26

ЧМ- 2026: сборная Азербайджана крупно уступила Исландии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:40

AZAL с завтрашнего дня возобновляет рейсы по маршруту Баку–Тегеран–Баку

Сегодня, 00:00

Вашингтон разочарован позицией Нью-Дели по закупке нефти из РФ

05 / 09 / 2025, 23:20

В Агджабеди 18-летний парень убил 16-летнюю сестру

05 / 09 / 2025, 23:00

Хилал Байдаров с мамой и команда фильма «Boşluğa xütbə» на Венецианском кинофестивале - ФОТО

05 / 09 / 2025, 22:40

Трамп изменит законодательство для продажи тяжелых ударных БПЛА

05 / 09 / 2025, 22:22
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05