Самолёт Пашиняна пролетел над Азербайджаном

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна вылетел с зарубежным визитом через воздушное пространство Азербайджана 30 августа этого года и вернулся в Армению в ночь на 6 сентября.

Как передает 1news.az, об этом пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян сообщила в Facebook.

«После установления мира в Вашингтоне 8 августа этого года соответствующие органы Армении запросили у Азербайджана разрешение на пролет самолета премьер-министра РА и получили положительный ответ. Мы рассматриваем этот факт как практический шаг на пути к разблокированию коммуникаций в регионе, продвижению повестки мира и созданию атмосферы взаимного доверия. Напомню, что азербайджанские самолеты уже давно обеспечивают связь между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через воздушное пространство Армении», — написала она.