В Баку грузовик упал с моста на автомобили: возросло число погибших, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В Баку грузовик упал с моста на автомобили, погибли два человека, есть раненые.
Согласно полученной новой информации, один из раненых скончался в больнице, куда он был доставлен.
11:20
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) распространило информацию о ДТП, произошедшем в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку.
Как сообщили 1news.az в управлении, 6 сентября примерно в 09:30 на мосту в поселке Баладжары грузовик с государственными номерными знаками 72-CA-837 упал на легковой автомобиль марки Changan (90-ZY-012).
В результате аварии один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести.
По факту проводится расследование.
11:05
В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Инцидент зафиксирован на Биладжаринском круге.
Согласно информации, водитель движущегося по мосту грузовика потерял управление, и транспортное средство упало с моста на автомобили.
В результате несколько автомобилей пришли в негодное состояние, есть пострадавшие.
Источник: Report