First News Media21:20 - Сегодня
Венгерская нефтегазовая компания MOL находится на финальной стадии переговоров по соглашению, которое позволит ей получить статус оператора одного из крупнейших месторождений углеводородов в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто в пятницу после заседания Венгерско-азербайджанской совместной экономической комиссии в Будапеште.

"MOL находится на пороге подписания очередного соглашения, которое позволит ей стать не только совладельцем, но и оператором еще одного крупного азербайджанского месторождения. Достигнута договоренность о том, что, помимо добычи сырой нефти, со следующего года MOL начнет и добычу природного газа в рамках участия в разработке одного из крупнейших в мире углеводородных месторождений", - заявил Сийярто.

Министр особо подчеркнул, что партнерство с Азербайджаном принесло Венгрии значительные экономические дивиденды, способствуя существенному развитию ключевых отраслей экономики - энергетики, фармацевтики, агропромышленного комплекса и строительного сектора.

По словам Сийярто, благодаря энергетическому сотрудничеству с Азербайджаном Венгрия, не обладающая собственными значительными запасами углеводородов, фактически трансформировалась в страну-производителя энергоресурсов.

"Венгерская нефтегазовая компания MOL и государственная MVM приобрели доли в крупнейших в мире месторождениях природного газа и нефти в Азербайджане и теперь могут выступать в качестве продавцов на международных энергетических рынках. В прошлом году 15% добычи углеводородов группы MOL было связано с Азербайджаном, примерно 5 млн баррелей нефти, а MVM добыла 382 млн кубометров газа с другого значительного месторождения углеводородов за четыре месяца [сентябрь-декабрь 2024г]", - отметил глава венгерского МИД.

Помимо энергетического сектора, Сийярто сообщил о прогрессе в фармацевтической отрасли. Если ранее венгерские компании выступали лишь как поставщики фармацевтической продукции на азербайджанский рынок, то теперь, после заключения инвестиционного соглашения, две крупные местные компании смогут работать в качестве контрактных производителей, что существенно расширит их рыночные возможности.

Кроме того, венгерский производитель безалкогольных напитков Hell Energy в ближайшее время приступит к строительству производственного предприятия на территории Азербайджана.

"Мы строим сотрудничество с Азербайджаном на основе взаимного уважения и взаимной выгоды уже пятнадцать лет, а не со вчерашнего дня, за что нас изначально высмеивали и поучали те европейцы, которые сегодня выстраиваются в очередь в Баку, чтобы сфотографироваться с президентом Азербайджана", - подчеркнул министр.

505

