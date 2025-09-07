 Зеленский: Новые удары РФ по украинским городам являются сознательным преступлением Кремля | 1news.az | Новости
Зеленский: Новые удары РФ по украинским городам являются сознательным преступлением Кремля

First News Media14:00 - Сегодня
Новые удары Российской Федерации по украинским городам являются сознательным преступлением Кремля и попыткой затянуть войну.

Об этом Президент Украины Володимир Зеленский написал в Telegram.

«Такие убийства сейчас, когда давно могла начаться реальная дипломатия, – это сознательное преступление и затягивание войны», - говорится в публикации.

Глава государства напомнил, что в Вашингтоне не раз звучали заявления о возможных санкциях в случае отказа от переговоров, а также отметил необходимость выполнить все договоренности, достигнутые в Париже.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на реализацию всех решений, касающихся усиления противовоздушной обороны. Ведь каждая дополнительная система «спасает гражданских от этих подлых ударов».

«Мир может заставить кремлевских преступников перестать убивать, нужна только политическая воля. Спасибо всем, кто помогает», - добавил Президент Украины.

Напомним, что минувшей ночью Россия нанесла беспрецедентный удар по городам Украины. В течение ночи было запущено более 800 ударных дронов и ракеты различных типов. Под ударом оказались Кременчуг, Днепр, Одесса, Киев, Кривой Рог и ряд других городов Украины.

Также Зеленский сообщил, что несколько российских дронов пересекли границу Украины и Беларуси.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Глава прокуратуры Киевской области: Национальная вражда не являлась мотивом для стрельбы по азербайджанцам

