Общество

IDEA освободила черного грифа, занесенного в «Красную книгу» - ВИДЕО

16:28 - Сегодня
IDEA освободила черного грифа, занесенного в «Красную книгу» - ВИДЕО

По инициативе Общественного объединения IDEA, в результате совместного расследования с сотрудниками Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов в Центре отдыха "Базардюзю" в селе Гамарван Габалинского района был обнаружен незаконно содержащийся черный гриф, занесенный в "Красную книгу" Азербайджана.

Хищная птица была изъята ветеринарами и передана в Бакинский зоологический парк для обследования и реабилитации.

В ходе обследования в теле птицы были обнаружены остатки свинцовой пули. Это дает основание полагать, что она стала жертвой охоты с целью специального отлова. Кроме того, при осмотре у хищника было диагностировано истощение из-за плохого рациона, а также содержания в условиях, не соответствующих ветеринарным правилам и нормативам.

После завершения периода реабилитации спасенного черного грифа планируется выпустить в дикую природу.

Отметим, что спасение черного грифа ОО IDEA совпало с "Международным днем осведомленности о грифах", который отмечается 6 сентября. Организация еще раз призывает граждан защищать природу и не допускать случаев незаконного содержания диких животных, а при их выявлении сообщать на горячую линию "Скорая помощь природе" 1113 ОО IDEA или посредством официальных каналов в социальных сетях.

Источник: Report

