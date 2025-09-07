Пять человек погибли при столкновении лодки с патрульным судном в Турции

При столкновении лодки с мигрантами и турецкого патрульного судна в Эгейском море у северо-запада Турции погибли пять человек, еще один получил тяжелые ранения.

Об этом 7 сентября сообщило агентство Reuters.

Как сообщает офис губернатора, инцидент произошел у побережья района Айвалык. Высокоскоростная лодка с 34 мигрантами и одним перевозчиком столкнулась с турецким патрульным судном.

«В результате поисково-спасательных операций в регионе было установлено, что пять человек, упавших в море, погибли. Одна женщина получила тяжелые ранения и была доставлена в больницу», — говорится в заявлении.

По данным издания, власти продолжают поиск одного пропавшего без вести. Прокуратура Айвалыка начала расследование инцидента.

