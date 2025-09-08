Эрдоган отреагировал на вооруженное нападение на полицейский участок в Измире: «Связи нападавшего расследуются»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление по поводу вооруженного нападения на полицейский участок в Измире.

«Мы получили печальную новость из Измира. Молюсь за души наших полицейских, ставших шехидами. Подозреваемый, 16-летний юноша, задержан. Сейчас выясняются его связи. Соболезную всей нашей правоохранительной системе», - отметил Эрдоган.

Как сообщалось, сегодня на полицейский участок имени Салиха Ишгерена в измирском районе Балчова было совершено вооруженное нападение. Нападавшим был 16-летний подросток Э.Б., утром он подошел к полицейскому участку и открыл огонь по будке охраны из помпового ружья. На звуки выстрелов отреагировали другие сотрудники участка. Завязалась перестрелка, в результате погибли двое полицейских, еще шестеро получили ранения и госпитализированы, один из них – в тяжелом состоянии.

Нападавший попытался скрыться, но был задержан. В ходе операции по задержанию он был ранен и доставлен в больницу.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что по факту начато расследование.

Источник: Haberler