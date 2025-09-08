Эмиссар ЕС прибыл в США для подготовки санкций против России

Спецпосланник по санкциям Дэвид О'Салливан во главе делегации ЕС прибыл в США для согласования антироссийских санкций, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.

«Я могу подтвердить, что наш спецпосланник по санкциям Дэвид О’Салливан находится во главе делегации ЕС в Вашингтоне, где проведет переговоры по координации санкций [в отношении РФ]», - сообщил Джилл.

Джилл подчеркнул, что консультации с американской стороной по антироссийским санкциям пройдут «в понедельник во второй половине дня».

Он отказался комментировать требования президента США Дональда Трампа о том, чтобы ЕС полностью отказался от закупок российских нефтепродуктов, а также от закупок российского газа в любой форме.

В понедельник глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Еврокомиссия в рамках 19-го пакета санкций готовит вторичные санкции против государств - партнеров России, которые закупают российские энергоресурсы.

Он не конкретизировал, когда Брюссель надеется завершить согласование 19-го пакета.

Источник: ТАСС