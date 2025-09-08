Исчезнувшая жемчужина Южного Азербайджана. Озеро Урмия: хроника трагедии

Его называли жемчужиной Южного Азербайджана… Озеро Урмия - некогда величественное и прекрасное, высохло, став одним из самых печальных образов экологической трагедии.

Спутниковые снимки, широко распространенные в медиа, не оставляют сомнений - озеро исчезло, возможно, навсегда. Вода, некогда блестевшая под солнцем, уступила место соляным равнинам, а прежняя красота превратилась в безжизненный пейзаж.

Урмия, одно из крупнейших соленых озер мира, стала жертвой не только многолетней засухи, но и - по убеждению экологов - неэффективного управления водными ресурсами.

В своем полном размере озеро простиралось на 140 км с севера на юг и на 85 км с востока на запад, покрывая область в 5,200 кв км, но в течение прошлых двух десятилетий площадь поверхности уменьшилась до 2,000 кв км, а водный объем сократился на 95%.

Уровень воды в озере начал снижаться еще в 2003 году, и к 2013 году Урмия уже балансировала на грани полного высыхания. Иранские власти не скрывали: если ситуация не изменится, то к концу лета озеро может исчезнуть окончательно. Это предсказание, к сожалению, сбылось.

Несмотря на масштабный экологический проект с бюджетом в $6 млрд, направленный Тегераном на восстановление озера, желаемого результата достичь не удалось, сообщает турецкий TRT. Продолжающаяся засуха, а также, по мнению многих экспертов, системные ошибки в управлении водными ресурсами сыграли роковую роль.

Высыхание Урмии можно расценивать и как трагическую кульминацию беспрецедентного водного кризиса, охватившего Иран этим летом. Температура была настолько высока, что в одной из частей Ирана достигала 149 градусов по Фаренгейту (около 65 градусов по Цельсию), что делает страну одним из самых жарких мест на Земле, писала The New York Times.

Засуха привела к снижению уровня воды в плотинах, несколько глубоких водохранилищ Ирана превратились в мелкие пруды. В отдельных районах водоснабжение было прервано на 48 часов, а в некоторых городах давление воды было настолько низким, что в кранах многоквартирных домов вода не текла часами. Управление водных ресурсов провинции Тегеран 20 июля предупредило, что запасы воды в плотинах, снабжающих столицу, достигли самого низкого уровня за последние сто лет, и призвало население экономить воду.

«Сегодня Тегеран сталкивается с серьезным сокращением водных ресурсов, и наши запасы находятся в тревожной ситуации, - заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. - Детальные оценки показывают, что запасы воды истощены, а ресурсами до сих пор распоряжались неправильно. Преодоление этого кризиса невозможно без координации с общественностью».

Пезешкиан отметил, что к такому положению привели в том числе неправильные решения прошлого. «Сегодня мы должны ответственно и осторожно идти по пути реформ. Нам необходимо чуткое, научное и дальновидное управление. И правительство, и народ должны уделять максимум внимания и играть активную роль в этом национальном процессе, чтобы спасти страну от водного кризиса. Он гораздо серьезнее, чем то, о чем говорят сейчас и, если мы не примем срочных решений сегодня, в будущем мы столкнемся с ситуацией, которую невозможно будет исправить», - процитировал иранского президента Anadolu.

О необратимых последствиях неэффективной политики в сфере водопользования экологи предупреждали на протяжении многих лет. Сегодня их предостережения воплотились в жестокую реальность, и самое наглядное и горькое тому подтверждение - трагическая судьба озера Урмия.

Водораздел озера – важный сельскохозяйственный район с населением до 6,5 миллионов человек, полностью от него зависящих. Жители прибрежных провинций Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан ощущают трагедию напрямую. Их жизнь, связанная с землей, рушится на глазах. Местные активисты не раз выходили на акции протеста, требуя от властей спасения озера, но без заметных успехов.

В попытке поддержать Иран, Япония выделила грант в размере $1 млн на сохранение Урмии. Однако, как утверждают иранские телеграм-каналы, эти средства были перенаправлены на иные нужды, что вызвало волну недовольства среди населения и экологических активистов.

Специалисты предостерегают: высыхание озера может нанести удар не только по экономике региона, но и негативно повлиять на здоровье местного населения, в частности, спровоцировать рост онкологических и других заболеваний. В условиях нарастающей экологической угрозы все острее встает вопрос о массовом переселении жителей пострадавших регионов.

С другой стороны, высыхание озера Урмия чревато возникновением соляных бурь - опасного природного явления, которое формируется на обнажившемся соляном дне. Эти бури несут прямую угрозу не только жителям Южного Азербайджана, но и соседним регионам, распространяя токсичную пыль, способную нанести серьезный ущерб здоровью людей, сельскому хозяйству и экосистеме.

Официальные лица часто связывают проблему с глобальными климатическими изменениями, пытаясь представить высыхание Урмии как часть мирового феномена. Но многие экологи и бывшие руководители экологических служб обвиняют именно внутренние ошибки и неэффективность управления водными ресурсами в катастрофическом положении озера.

В подтверждение этой позиции иранские СМИ цитировали бывшего председателя Экологической организации Ирана, Ису Калантари: «Власти играют определяющую роль в проблеме высыхания озера, и без системных изменений мы потеряем Урмию навсегда».

В свою очередь, директор Института водных ресурсов, окружающей среды и здравоохранения Университета ООН Каве Мадани заявил, что десять лет назад, когда он занимал пост заместителя главы Департамента окружающей среды Ирана, нехватка воды была незначительной и наблюдалась только в отдаленных районах. Сейчас, по его словам, Тегеран и другие крупные города находятся под угрозой полного высыхания.

Сравнивая спутниковые снимки озера 2006 и 2023 годов, пользователи соцсетей показывают всему миру масштаб трагедии. Телеграм-каналы и социальные сети наполняются не только горькими фото, но и сюрреалистичными изображениями, созданными искусственным интеллектом, напоминающими о прежней красоте Урмии. Тысячи пользователей объединились в поддержку флешмоба #SaveUrmiaLake, чтобы привлечь внимание к судьбе озера.

Восстановление Урмии - задача сложнейшая, возможно, требующая десятилетий усилий и внимания на всех уровнях власти. Сегодня этот вопрос остается открытым и риторическим, но одно ясно: без решительных и скоординированных действий экологическая катастрофа в регионе может стать только началом более масштабных бедствий.