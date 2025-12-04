Юридические несоответствия и противоречия в аргументации «Комиссии» по защите прав армян, покинувших Карабах - АНАЛИЗ

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

На днях сайт АрмИнфо опубликовал материал «Комиссии по защите прав арцахцев».

Публикация «Комиссии» содержит ряд политических заявлений, которые подаются как юридически обоснованные. Однако их анализ показывает, что многие тезисы прямо противоречат как советскому законодательству, действовавшему в период распада СССР, так и основополагающим нормам международного права, регулирующим вопросы территориальной целостности, самоопределения и правопреемства государств.

Попытаемся провести аналитический разбор ключевых утверждений комиссии с указанием конкретных правовых норм, которым они противоречат.

Но прежде отметим, что ключом к осмыслению и пониманию разрешенной проблемы Карабахского региона Азербайджана являются основные принципы международного права: принцип суверенного равенства государств (некоторые юристы-международники разделяют их на два принципа: принцип уважения государственного суверенитета и принцип равенства государств); принцип неприменения силы и угрозы силой; принцип нерушимости государственных границ; принцип территориальной целостности государств; принципы разрешения международных споров мирными средствами; принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государств; принцип равноправия и право народов распоряжаться своей судьбой; принцип уважения прав человека и основных свобод; принцип обязанности государств сотрудничать друг с другом; принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву.

Вопрос о «демократической легитимности» мандата комиссии

«Комиссия» заявляет, что её мандат основан на «демократической легитимности» и «преемственности правительства НКР». Политические заявления «комиссии» противоречат фактам правопреемства после распада СССР, широко цитируемой армянской стороной Алма-Атинской декларации 1991 года.

Международное право не признаёт «НКР» как субъект международных отношений. В соответствии со ст. 1 Устава ООН и общепризнанной практикой непризнанные образования не обладают международной правосубъектностью. Резолюция ГА ООН 2625 (1970) закрепляет принцип: право на самоопределение не может нарушать территориальную целостность существующего государства.

Кроме того, ни одно государство-член ООН не признало «НКР».

Общеизвестно, что в ООН и другие международные организации Aзербай­джанская Республика вошла в границах бывшей Азербайджанской ССР на основе принципа uti possidetis juris, армянское же население двухобщинного Карабахского региона Азербайджана признано мировым сообществом именно как национальное меньшинство, а вовсе не как находящийся в колониальной зависимости народ.

Народ или население?

В вышеназванном материале неоднократно упоминается «Комиссия по защите прав народа Арцаха». Карабах (в том числе его нагорная часть) – это регион Азербайджана, где проживали до проведенной армянами этнической чистки, две общины: армянская и азербайджанская. Эти две общины представляют собой население Карабаха (в том числе его нагорной части), но никак не «народ».

«Народ» - категория политическая, и народами в данном контексте являются «армяне» и «азербайджанцы», уже реализовавшие свое право на самоопределение в рамках соответственно Республики Армения и Азербайджанской Республики. Термин «народ» никак не приемлем к населению Карабаха Азербайджанской Республики.

Армянский народ уже самоопределился в рамках Республики Армения. Ни теории, ни практике международного и конституционного права не известны случаи многократной реализации права народов на самоопределение. Если только предположить невозможное, что практикой был бы создан подобный прецедент, в мире столкнутся с неизбежностью самоопределения «армянского народа» в России, США, Франции, Турции, Канаде, Австралии, Иране, Грузии, Узбекистане, Киргизии, Украине, Испании, Голландии, Болгарии, Ливане, Сирии и во многих других странах.

Право на самоопределение

Международное право не признает право национальных меньшинств на самоопределение.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге также рассматривает права меньшинств исключительно в контексте неделимости государств, к которым те принадлежат. Так, в деле Объединенная Коммунистическая партия Турции и другие против Турции он недвусмысленно заявил, что право на самоопределение должно осуществляться совместно и посредством демократической реструктуризации, и без разрушения территориальной целостности Турции.

Международный пакт о гражданских и политических правах содержит ссылку, как на "народы", так и на "меньшинства". Во избежание неверного толкования, Комитет ООН по правам человека в принятом в 1994 году замечании общего порядка № 23 (50) обозначил четкое разграничение между правом народов на самоопределение и правами лиц, принадлежащих к меньшинствам.

Комитет, в частности, обратил внимание на то, что "в некоторых сообщениях, представленных Комитету в соответствии с Факультативным протоколом, право, закрепленное в статье 27, смешивалось с правом народов на самоопределение, провозглашенным в статье 1 Пакта". В связи с этим Комитет подчеркнул, что "в Пакте проводится различие между правом народов на самоопределение и правами, предусмотренными в статье 27 (правами лиц, принадлежащих к меньшинствам – Н.А.). Первое является правом, принадлежащим народам, и рассматривается в отдельной части (часть I) Пакта. Самоопределение не относится к числу прав, закрепленных в Факультативном протоколе. Статья 27, которая касается прав индивидов как таковых, напротив, включена подобно всем другим статьям, имеющим отношение к личным правам индивидов, в часть III Пакта и подпадает под действие Факультативного протокола".

В соответствии с резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1992 года, утвердившей «Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным и этническим, религиозным и языковым меньшинствам», принцип самоопределения народов не является правом национальных меньшинств, международное сообщество не нашло возможным и необходимым отразить данный принцип в указанном документе.

В соответствии с пятым разделом Декларации о принципах международного права 1970 года отстаивание принципа самоопределения не равнозначно поощрению отделения и дробления стран. В Декларации, представляющей собой, по мнению видного юриста-международника Яна Броули, «не «рекомендацию», а авторитетное толкование Устава» ООН (Броунли Я. Международное право. В двух книгах. Книга вторая. – Москва: Прогресс, 1977, с. 297), прямо указывается, что принцип самоопределения может и должен найти свое решение в рамках принципа нерушимости границ и принципа территориальной целостности государств, этот принцип «не должен толковаться как санкционирующий или поощряющий любые действия, которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств… Каждое государство должно воздерживаться от любых действий, направленных на частичное или полное нарушение национального единства и территориальной целостности любого другого государства или страны» (Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октября 1970 года.).

Входил ли нагорный Карабах в состав Азербайджана?

«Комиссия» утверждает: «Нагорно-Карабахская Республика никогда не входила в состав Азербайджана». Это утверждение противоречит истории и действовавшим правовым актам СССР.

Обратимся к истории. 5 июля 1921 года Пленум Кавбюро ЦК с учетом мнения ЦК РКП (б) принял постановление: «Исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи верхнего и нижнего Карабаха, его постоянной связи с Азербайджаном, Нагорный Карабах оставить в пределах Азербайджанской ССР, предоставив ему широкую областную автономию с областным центром в гор. Шуше, входящем в состав автономной области» [38]. На Пленуме от Армении за данное решение голосовал армянин А. М. Назаретян. Обратите внимание, что в тексте решения говорится: не «передать Азербайджану», а «оставить в пределах Азербайджанской ССР» (подмена армянами текста постановления Пленума Кавбюро ЦК преследовала цель создать у несведующего читателя и слушателя впечатление, что Карабах всю предыдущую историю не находился в составе Азербайджана). При этом в Верхней части Карабаха была создана автономия, не существовавшая до того времени. А это означает, что не Карабах был «отторгнут от Армении и передан Азербайджану», а нагорная часть была отторгнута от Карабаха и выделена в отдельную автономию с единственной целью: удовлетворить амбиции армян по освоению новых территорий. В Карабахе переселившиеся туда армяне составляли меньшинство. Единственной возможностью заявить о себе было создание в Верхнем Карабахе, где армяне проживали более или менее компактно, автономного образования.

Особое внимание следует обратить на то, что решение Кавбюро по Карабаху в июле 1921 года предшествовало учреждению советскими республиками Союза ССР 30 декабря 1922 года. То есть Карабах уже тогда был признан частью Азербайджанской ССР, и в Союз ССР нагорный Карабах вошел в составе Азербайджана.

В последствии Конституции СССР 1936 и 1977 годов устанавливали, что Азербайджанская ССР одна из 15 союзных республик, образующих СССР (ст. 13 Конституции СССР 1977 г.), а Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) находится в составе Азербайджанской ССР (ст. 78 Конституции СССР, ст. 86 Конституции АзССР). В Конституции Армянской ССР никогда не было упоминания об НКАО.

Искажение решения Международного суда от 17 ноября 2023 года

«Комиссия» утверждает, что суд «обязал Азербайджан обеспечить "безопасное, беспрепятственное и быстрое возвращение" всех насильственно перемещенных армян в "Арцах".

Однако, в соответствии с временными мерами МС ООН Азербайджан должен 1) не препятствовать возвращению тех, кто желает вернуться; 2) обеспечивать недискриминацию.

МС ООН: 1) не обязал создавать механизмы коллективного возвращения, 2) не признал так называемую «НКР» субъектом, 3) не обязал сдавать территорию под международную администрацию.

Превращение временных мер в политическую программу — неверная интерпретация.

С самого момента добровольного исхода армянского населения Карабаха Азербайджан не только не препятствовал, но и предлагал остаться, вернуться на территорию Азербайджана, приняв азербайджанское гражданство.

В то же время возвращение азербайджанских беженцев из Республики Армения в Западный Азербайджан является одним из самых болезненных вопросов, оставшихся после завершения конфликта в регионе. Решение его, чему препятствует Армения, азербайджанская сторона рассматривает как важную часть восстановления справедливости и прав человека.

Кроме того, Армения должна учитывать, что данное требование опирается на признанное всем мировым сообществом право беженцев на возвращение на земли, с которых они были насильственно изгнаны посредством этнических чисток.

Азербайджан предлагает поэтапное возвращение азербайджанцев, вынужденных в конце 1980-х годов покинуть Армению, с учетом прав всех сторон, начиная с посещений беженцами их бывших домов, восстановления разрушенных объектов, создания условий для их обустройства и трудоустройства в сельских районах.

Противоречия в утверждениях о «праве на коллективное возвращение «народа "НКР"» и о «международном механизме управления "Арцахом"»

«Комиссия» ссылается на инициативы парламентов Франции, Бельгии, Швейцарии и США.

Однако, общеизвестно, что парламентские резолюции не создают международно-правовых обязательств (ст. 38 Статута Международного суда). Они не являются источниками права и выражают лишь политические позиции отдельных государств. Ни один орган ООН, ОБСЕ или СБ ООН не создавал международной администрации в Карабахе.

В итоге…

Анализ показывает, что тезисы, приведённые «Комиссией по защите прав арцахцев», представляют собой политические интерпретации и не соответствует нормам международного и действовавшего в исторической ретроспективе советского права.

Попытки воскресить сепаратистское движение, а тем более сепаратистское образование обречены на провал. Ликвидировав Минскую группу ОБСЕ и все ее структурные остатки, международное сообщество дало понять, что эта страница истории перевернута.

Все вопросы, связанные с налаживанием отношений между Азербайджаном и Арменией, должны решаться на двусторонней основе. Любое подключение к этим процессам третьих сил не только неэффективно, но и деструктивно, разрушает мирный процесс.