К новому учебному сезону на маршруты выйдут более 2000 автобусов

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) увеличит количество автобусов на линиях для улучшения пассажироперевозок в связи с началом учебного сезона.

Как сообщили в AYNA, в сентябре 2022 года в Баку использовалось 1780 автобусов для пассажирских перевозок, в 2023 году — 2011, а в 2024 году — 2180. В настоящее время в столице эксплуатируется 2200 автобусов. В связи с учебным сезоном планируется довести их количество до более чем 2300. В связи с этим AYNA подготовило план, провело встречи с перевозчиками и дало указания по увеличению числа автобусов на маршрутах, передает 1news.az.

В настоящее время частные транспортные компании, поддерживающие инициативу государства, продолжают привозить в страну современные экологически чистые автобусы, работающие на электричестве или сжатом природном газе.

В течение 2025 года было обновлено 10 маршрутов, и к перевозкам привлечено около 150 экологически чистых автобусов. Процесс обновления коснулся не только столицы, но и Сумгайыта и Абшеронского района. Так, на 7 маршрутов было выпущено 85 современных автобусов. Кроме того, в ближайшее время перевозчики привезут в Баку еще 200 экологически чистых и комфортабельных автобусов.

Для более удобной и быстрой доставки пассажиров автобусы движутся по специальным выделенным полосам. В настоящее время на 40 улицах и проспектах нанесено более 112 километров автобусных полос. Ежедневно по этим полосам в столице и прилегающих районах перевозится около 1 миллиона пассажиров. Средняя скорость движения автобусов на выделенных полосах в Баку увеличилась, а время в пути в некоторых частях города сократилось на 12-22 минуты.

Отметим, что процесс привлечения дополнительных автобусов на различные маршруты продолжается, а автобусный парк обновляется. Это направлено на повышение доступности общественного транспорта для населения, улучшение уровня обслуживания, обеспечение более комфортной и быстрой перевозки пассажиров и устранение заторов.