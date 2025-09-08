От имени «Азерпочт» гражданам рассылаются поддельные сообщения

По наблюдениям Службы электронной безопасности (СЭБ), действующей при Министерстве цифрового развития и транспорта, в последние дни кибермошенники, злоупотребляя названием и логотипом ООО «Азерпочт», проводят целенаправленную мошенническую кампанию против граждан.

Как говорится в сообщении СЭБ, мошенники посредством СМС, звонков или поддельных электронных писем предоставляют гражданам ложные сведения о необходимости оплаты определенной суммы. С этой целью они перенаправляют их на подозрительные и поддельные ссылки. На данных ссылках указываются вымышленные статусы заказов, такие как «ожидается оплата», «наличные поступают», «наличные сохранены» и «доставка подтверждается».

Далее пользователю предоставляется кнопка «Получить оплату». При нажатии на кнопку у пользователя запрашиваются номер карты, срок действия карты, код CVV/CVC, а также мобильный номер. После ввода данных либо средства напрямую списываются со счета гражданина, либо злоумышленники получают доступ к мобильному банковскому приложению и полностью берут счет под контроль.

«Для информации сообщаем, что подобные сообщения, как правило, отправляются с иностранных номеров. Содержание поддельных сообщений в большинстве случаев составлено неправильно, слова не имеют логической связи между собой. Граждане обязательно должны проверять подлинность адреса URL ссылки, предоставленной в сообщении. СЭБ и ООО «Азерпочт» призывают граждан не переходить по ссылкам, содержащимся в сообщениях, отправленных из неизвестных источников, и не передавать свои банковские карты и другие персональные данные через подозрительные ссылки.

В то же время рекомендуется проверять подлинность полученных уведомлений через официальные источники - Колл-центр Азерпочт по номеру 169 и горячую линию СЭБ по номеру 1654, а также обращаться к официальным аккаунтам обоих структур в социальных сетях», - отмечается в информации СЭБ.