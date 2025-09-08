Мадуро приказал развернуть 25 тыс. военнослужащих на границе с Колумбией

Президент и главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о развертывании 25 тыс. военнослужащих на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережье республики.

"Я отдал приказ о развертывании 25 тыс. мужчин и женщин наших славных Национальных боливарианских вооруженных сил для усиления оперативно-тактических групп быстрого реагирования в зоне мира с Колумбией, на Карибском побережье <...> и на Атлантическом побережье штатов Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро", - сообщил Мадуро в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что "основной целью мобилизации является защита национального суверенитета, безопасность страны и борьба за мир".

Источник: ТАСС