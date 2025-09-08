Сборная Азербайджана завоевала историческое серебро на чемпионате Европы

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 впервые в своей истории завоевала медали чемпионата Европы, прошедшего в Копенгагене.

Команда в составе Эрики Картер, Брианны Фрейзер, Александры Молленхауэр и Дины Ульяновой стала серебряным призером, уступив в финале Нидерландам со счетом 16:21. На пути к финалу наши баскетболистки обыграли Францию (21:16), Украину (21:14), Польшу (16:13) и Испанию (21:17).

В символическую сборную вошла Эрика Картер, которая сыграла одну из ключевых ролей в достижении результата.

Теперь сборную ждет финальный этап Мировой серии, которая пройдет 13-14 сентября в Шанхае.

Ниджат