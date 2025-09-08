Армения готова принять у себя министерскую встречу в формате «3+3»

Армения выражает готовность принять у себя очередную министерскую встречу в формате «3+3», заявили в МИД республики.

На данный момент официальный Иреван не располагает информацией о точных сроках и месте проведения такой встречи.

Ранее замглавы МИД Армении Ваан Костанян в интервью IRNA заявил, что следующая встреча в формате «3+3» может состояться в Иреване или Баку.

«Армения готова принять у себя очередную министерскую встречу в формате «3+3», о чем заявляла еще в 2024 году (в Стамбуле). С аналогичным заявлением выступил и Азербайджан», – указали в министерстве.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что для определения сроков и места встречи должны быть проведены обсуждения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что третья министерская встреча формата «3+3» по Южному Кавказу готовится, а Москва выступает за то, чтобы две следующие встречи состоялись в Баку и Иреване.

Напомним, что формат «3+3» - это региональная платформа с участием трех стран Южного Кавказа (Азербайджан, Армения и Грузия) и трех его соседей (Россия, Иран, Турция).

Источник: Sputnik Армения