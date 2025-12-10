 Пашинян обвинил руководство ААЦ в роскоши и потребовал прозрачности | 1news.az | Новости
Армения

Пашинян обвинил руководство ААЦ в роскоши и потребовал прозрачности

First News Media12:00 - Сегодня
Тема, касающаяся церкви, очень чувствительная: речь идет исключительно о соблюдении ею церковных правил.

Об этом заявил во время встречи, состоявшейся в Германской ассоциации по международным отношениям в Берлине, премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на замечание о том, что Армянская церковь демонстрирует враждебное отношение к власти, передают армянские СМИ.

«Мы хотим прозрачности, подотчетности, соблюдения правил ААЦ. Я имею в виду соответствие священнослужителей, потому что ситуация несоответствия делает священнослужителей более уязвимыми в отношении внешнего воздействия, и извините, что так формулирую, превращает их в инструмент внешнего влияния. Мы всего лишь хотим, чтобы существовало соответствие между церковью, церковниками и руководителями церкви. Никто не знает, как финансируется наша церковь, сколько денег поступает, как они расходуются? Знаете, в чем самая большая проблема: некоторые руководители священнослужителей живут в позорной роскоши, в то время как некоторые обычные церковники живут в нищете, и это проблема, это наносит ущерб моральной атмосфере нашей страны. Мы хотим построить общество, основанное на ценностях, но это невозможно, когда эпицентр нашей системы ценностей заражен, нам необходимы реформы. Нам необходимо, чтобы наша церковь была прозрачна перед нашим обществом, были инструменты для проверки добропорядочности священнослужителей», - сказал Пашинян.

При этом он опроверг утверждения о том, что власти и премьер-министр лично действуют против ААЦ. «Это невозможно, поскольку я являюсь последователем и верующим Армянской апостольской церкви, я верю в Иисуса Христа. Это моя церковь, и это наша церковь, более 90% членов нашего Правительства являются последователями ААЦ. И мы хотим, чтобы церковь была соответствующей, прозрачной, подотчетной, честной и основывалась на ценностях», - заверил премьер-министр Армении.

252

