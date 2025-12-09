В Армении завели дело в связи с нападением на экс-депутата от РПА

Уголовное дело заведено по факту избиения общественного деятеля, экс-депутата от Республиканской партии Армении Миграна Акопяна, сообщили в Следственном комитете страны.

Инцидент произошел накануне днем на парковке торгового центра «Далма гарден мол», нападавшие были в масках. Бывший депутат получил травмы и был доставлен в медцентр.

Дело инициировано по факту среднего причинения вреда здоровью со стороны группы лиц по признакам хулиганства. Назначена судмедэкспертиза, ведется предварительное следствие.

Источник: Sputnik Армения