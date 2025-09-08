Еврокомиссия может выдвинуть предложение по санкциям против РФ в конце недели

Еврокомиссия может представить официальное предложение по 19-му пакету антироссийских санкций в конце этой недели.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

По его информации, Брюссель уже начал консультации по новым рестрикциям в отношении Москвы с послами ЕС.

Тем не менее, по словам источников, официальное предложение может быть выдвинуто лишь ближе к концу текущей недели.

Источник: ТАСС