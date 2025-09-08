 Макрон может назначить нового премьер-министра Франции в ближайшие дни | 1news.az | Новости
Макрон может назначить нового премьер-министра Франции в ближайшие дни

First News Media23:00 - 08 / 09 / 2025
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни рассмотрит назначение нового премьер-министра.

Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Президент принимает к сведению результаты голосования в парламенте. Завтра он встретится с премьер-министром Франсуа Байру и примет отставку правительства. В ближайшие дни будет назначен новый глава правительства», — подчёркивается в заявлении.

Отмечается, что данное решение было принято после того, как парламент выразил вотум недоверия действующему правительству.

