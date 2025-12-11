Итальянская кухня получила статус наследия ЮНЕСКО

Итальянская кулинария получила статус нематериального культурного наследия от ЮНЕСКО, включающего не только отдельные блюда, но и традиции их приготовления и передачи знаний.

Ранее в списке агентства уже значились такие национальные символы, как пицца, однако теперь признаны всеобъемлющие кулинарные практики Италии.

Премьер-министр Джорджа Мелони, активно продвигавшая инициативу с момента своего избрания, отметила: «Для нас, итальянцев, кухня - это не просто еда или набор рецептов. Это культура, традиция, труд и богатство».

В ЮНЕСКО подчеркнули, что итальянская кухня является «средством связи с семьей и сообществом», будь то дома, в образовательных учреждениях или на фестивалях и общественных мероприятиях. Объявление было сделано в среду на заседании ассамблеи ЮНЕСКО в Дели.

Источник: CNN

Джамиля Суджадинова