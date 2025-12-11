США и Израиль подтвердили курс на максимальное давление на Иран

США и Израиль намерены продолжать оказывать максимальное давление на Иран для достижения своих целей в регионе Ближнего Востока.

Об этом сообщило постоянное представительство Соединенных Штатов при ООН по итогам встречи руководителя миссии Майка Уолтца и израильского президента Ицхака Герцога.

«Они обсудили необходимость продолжать оказывать максимальное давление на Иран. <...> Также постпред Уолтц и президент Герцог сошлись во мнении о необходимости скорейшей реализации комплексного плана президента [США Дональда] Трампа по прекращению войны в Газе, чтобы обеспечить демилитаризацию [радикального палестинского движения] ХАМАС и исключение его участия в будущем сектора Газа», - говорится в сообщении.

Кроме того, Герцог и Уолтц договорились о совместной работе по «борьбе с антисемитизмом и антиизраильской предвзятостью в ООН».

Источник: ТАСС