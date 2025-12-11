Минздрав выявил серьезные недостатки в работе некоторых аптек

В ноябре Центр аналитической экспертизы Минздрава провел проверки в 28 аптеках.

Как сообщили в Центре аналитической экспертизы (ЦАЭ) при Министерстве здравоохранения Азербайджана, в ноябре 2025 года Центр провел проверки в 28 аптеках, передает 1news.az.

Из них 24 находились в Баку, а остальные четыре - в других городах и районах страны.

Центром были проведены плановые проверки в 22 аптеках и внеплановые проверки в 6 аптеках. В ходе мониторинга недостатки были выявлены в пяти аптеках. По выявленным нарушениям были составлены протоколы в соответствии со статьями 452.1 и 452.3 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики.