США могут обязать туристов раскрывать соцсети и e-mail

Министерство внутренней безопасности США рассматривает возможность обязательного предоставления более широкого объема личной информации для граждан стран, участвующих в Программе безвизового въезда.

Согласно уведомлению, опубликованному в Федеральном реестре, Таможенно-пограничная служба (CBP) может требовать данные о социальных сетях, электронных почтовых аккаунтах и семейном положении путешественников за последние пять лет.

Новое правило коснется пользователей Электронной системы разрешения на въезд (ESTA), которая позволяет гражданам 42 стран, включая Великобританию, Германию, Японию и Израиль, посещать США с туристической или деловой целью сроком до 90 дней без личного собеседования в посольстве или консульстве.

В настоящее время заявители ESTA предоставляют ограниченные сведения, включая адрес электронной почты, имена родителей и информацию о прошлых судимостях. Расширение требований направлено на усиление безопасности и проверки въезжающих в страну.

Источник: Aljazeera

Джамиля Суджадинова