Кадры спасения зажатого в искорёженной машине мужчины - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в посёлке Тюркан Хазарского района города Баку и о том, что гражданин остался зажат в автомобиле.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия немедленно были привлечены спасатели Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения легкового автомобиля марки "Mercedes" с легковым автомобилем марки "Ford Focus", и водитель "Mercedes" остался зажат в деформированном автомобиле.

С помощью специальных средств спасатели извлекли водителя - Алиева Фармана Нурлан оглу, 1990 года рождения, который получил травмы различной степени тяжести, и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

В связи с происшествием соответствующие органы ведут расследование.