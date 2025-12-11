В Киеве продолжаются работы по защите азербайджанских памятников - ФОТО

На фоне интенсивных ракетных обстрелов и атак российской армии на Киев с применением дронов в самой украинской столице и в Киевской области продолжаются работы по защите азербайджанских памятников путем установки барьеров и ограждений.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, уже завершены работы по защите памятника общенациональному лидеру Гейдару Алиеву перед посольством Азербайджана. В настоящее время ведутся работы по ограждению фонтана, расположенного в парке Гейдара Алиева.

Кроме того, ограждениями будут защищены памятник академику Зарифе ханым Алиевой в парке «Дружба» в Ирпене, а также скульптуры Насими, Самеда Вургуна и Муслима Магомаева в Киеве.

Снятие защитных ограждений возможно по решению Азербайджанского государства после окончания украинско-российской войны.