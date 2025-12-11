Опасные препятствия: неисправные авто создают угрозу на трассах - ВИДЕО

Сотрудники дорожных служб предупреждают о повышенной опасности на дорогах из‑за неподвижных автомобилей с техническими неисправностями.

Такие транспортные средства могут неожиданно стать препятствием, повышая риск аварий. Водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию, не отвлекаться за рулём и аккуратно объезжать неисправные машины.

Соблюдение этих правил помогает минимизировать риск дорожно‑транспортных происшествий и обеспечивает безопасность всех участников движения.

Джамиля Суджадинова